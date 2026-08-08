‘रातों-रात पुलिस ने उठाया, फटे सिर के साथ 12 घंटे थाने में रहे छात्र’; राहुल गांधी के सामने छलका PUSU उपाध्यक्ष का दर्द

बिहार में महिलाओं की शिक्षा और रोजगार के मौकों की जमीनी हकीकत पर बात करते हुए शफक फैज ने कहा कि जब बिहार की कोई लड़की अपनी पढ़ाई के लिए आगे बढ़ती है, तो उसकी पहली लड़ाई अपने ही परिवार से होती है। घर से बाहर निकलने और पढ़ाई पूरी करने के बाद भी, सरकार नौकरी की वैकेंसी नहीं निकालती। वैकेंसी की मांग को लेकर विरोध-प्रदर्शन के बाद जब घोषणा होती है, तो बाद में परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है। जो कोई भी इन लीक्स के खिलाफ विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरता है, उसे पुलिस की लाठीचार्ज और रात भर हिरासत में रखे जाने का सामना करना पड़ता है।