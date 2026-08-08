चंदेश्वर चौधरी के परिजनों से मिले तेजस्वी यादव, बोले- मजदूरी मांगने पर हो रही हत्या, सम्राट चौधरी से नहीं संभल रहा बिहार

परिवार को न्याय का भरोसा दिलाने के बाद तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि रोहतास की घटना सिर्फ़ हत्या का मामला नहीं है, बल्कि सामंती सोच और गरीबों के लगातार हो रहे शोषण का एक बड़ा सबूत है। उन्होंने इस घटना को बेहद दुखद और भयावह बताया। तेजस्वी ने आगे कहा कि चंद्रेश्वर चौधरी के परिवार की तीन पीढ़ियों ने आरोपी के लिए काम किया था। जब यह गरीब परिवार अपने हक और मेहनत की कमाई मांगने गया, तो गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई और उनके शवों को नहर में फेंक दिया गया। तेजस्वी ने पुलिस और प्रशासन से अपील की कि वे बिना किसी बाहरी दबाव के आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करें।