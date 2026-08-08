JPSC-JSSC Protest: बेनतीजा रही दूसरे दौर की वार्ता, निगरानी के लिए धरना स्थल पर लगे CCTV कैमरे

बातचीत के दूसरे दौर के बाद राज्य कैबिनेट मंत्री संजय प्रसाद यादव ने मीडिया के सामने माना कि भर्ती प्रक्रिया को लेकर उम्मीदवारों की मांगें और चिंताएं जायज हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रियों की टीम छात्र प्रतिनिधियों के साथ चर्चा किए गए सभी बिंदुओं और प्रस्तावों से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अवगत कराएगी। मंत्रियों दीपिका पांडे सिंह और सुदिव्य कुमार ने कहा कि चर्चा बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। उन्होंने कहा कि छात्रों से सुधार के लिए सुझाव मांगे जा रहे हैं। इसके लिए सरकार ने एक आधिकारिक ईमेल आईडी jpsc.jssc.feedback@gmail.com जारी की है, जिस पर छात्र और नागरिक सीधे अपने सुझाव भेज सकते हैं।