कहीं धोखा न दे जाए डिजिटल सुरक्षा घेरा! क्या इमरजेंसी के लिए तैयार हैं हमारी स्मार्ट टेक्नोलॉजी?

बिना चाबी वाले स्मार्ट लॉक :- जिन तालों में फिज़िकल की-होल नहीं होता, वो बैट्री खत्म होने या तकनीकी खराबी आने पर अंदर फंसे व्यक्ति के लिए जानलेवा बन सकते हैं।



मैग्नेटिक और ऑटोमेटेड गेट :- बिजली जाने या सर्वर फेल होने पर कई मोटर चालित और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दरवाजे लॉक हो जाते हैं, जिससे बाहरी मदद का रास्ता रुक जाता है।



ऐप और वाई-फाई आधारित स्मार्ट थर्मोस्टैट/एचवीएसी :- आग लगने या गैस लीक होने जैसी आपात स्थिति में अगर इंटरनेट या बिजली गुल हो जाए, तो क्लाउड-कनेक्टेड वेंटिलेशन सिस्टम बंद हो जाते हैं और मैनुअल ऑप्शन न होने पर दम घुटने का खतरा बढ़ जाता है।



डिजिटल कारें व ऐप-बेस्ड चाबी :- मोबाइल ऐप या ब्लूटूथ से खुलने वाली गाडियाँ, फोन की बैट्री डेड होने या ऐप क्रैश होने पर मेडिकल इमरजेंसी के वक्त काम नहीं करती।



वाई-फाई आधारित स्मार्ट पैनिक/मेडिकल बटन :- बुज़ुर्गों की सुरक्षा के लिए लगाए गए स्मार्ट अलर्ट बटन अगर वाई-फाई पर निर्भर हैं, तो राउटर बंद होते ही पूरी तरह बेकार हो जाते हैं।