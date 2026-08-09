9 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

कहीं धोखा न दे जाए डिजिटल सुरक्षा घेरा! क्या इमरजेंसी के लिए तैयार हैं हमारी स्मार्ट टेक्नोलॉजी?

आज के इस दौर में हम स्मार्ट टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं। लेकिन क्या हमारी स्मार्ट टेक्नोलॉजी इमरजेंसी के लिए तैयार हैं? यह एक बड़ा सवाल है।
3 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Aug 09, 2026

Smart Technologies

स्मार्ट टेक्नोलॉजी (Representational Photo)

स्मार्ट लॉक, डिजिटल गेट, ऐप से खुलने वाली कार, और फेस आईडी जैसी स्मार्ट टेक्नोलॉजी (Smart Technologies) ने हमारे जीवन को पहले से कहीं ज़्यादा आसान तो बना दिया है, लेकिन इमरजेंसी (Emergency) की स्थिति में बिजली, बैटरी, नेटवर्क, सर्वर या खुद डिवाइस के फेल होने पर ये सुविधाएं कई बार बड़े संकट में डाल देती हैं। कल्पना कीजिए, घर में कोई व्यक्ति अचानक बेहोश हो जाए। बाहर मदद के लिए लोग खड़े हों, लेकिन स्मार्ट लॉक का पासवर्ड सिर्फ उसी व्यक्ति को पता हो जो बेहोश हुआ है। अस्पताल ले जाने के लिए कार सामने खड़ी हो, लेकिन वो मोबाइल ऐप से ही खुलेगी और फोन की बैटरी खत्म हो चुकी हो। ऐसे में कुछ मिनटों की देरी भी भारी पड़ सकती है। इसी तरह अग्नि हादसों में कई बार देखा गया है कि एहतियात के तौर पर घर की बिजली काटने पर इलेक्ट्रॉनिक लॉक निष्क्रिय हो गए और ऑटोमेटेड गेट जाम हो गए। ऐसे हादसों में एक-एक सेकंड कीमती रहता है।

क्या स्मार्ट टेक्नोलॉजी इमरजेंसी के लिए तैयार?

पिछले कुछ वर्षों में जयपुर, दिल्ली, लखनऊ आदि शहरों में ऐसे हादसे हो चुके हैं। सवाल यह है कि क्या सहूलियत के लिए बनाई जा रही स्मार्ट टेक्नोलॉजी इमरजेंसी के लिए तैयार हैं? होम सेफ्टी एक्सपर्टं अमित आचार्य का कहना है कि ऐसे डिजिटल सेफ्टी डिवाइसेज़ पर पूरी तरह निर्भर न रहें। हर स्मार्ट डिवाइस का एक फिज़िकल या मैकेनिकल बैकअप (चाबी आदि) हमेशा चालू हालात में रखें।

गलत हाथों में पड़ने से हो सकती है मुसीबत

हाल ही देश के कई शहरों से ऐसे चौंकाने वाले मामले सामने आए, जहाँ ब्लूटूथ आधारित बैट्री मैनेजमेंट (बीएमएस) ऐप्स के ज़रिए असामाजिक तत्वों ने ई-रिक्शा बीच सडक़ पर ही रोक दिए, जिससे अफरा-तफरी मच गई। इसके बाद केंद्र सरकार ने ऐसे ऐप्स को प्रतिबंधित करने के कड़े निर्देश दिए। इससे साफ है कि सिर्फ सुविधा और रिमोट कंट्रोल के भरोसे छोड़े गए डिजिटल सिस्टम अगर गलत हाथों में पड़ जाएं या सर्वर डाउन हो जाएं, तो बड़ी मुसीबत हो सकती है।

इन 5 स्मार्ट टेक्नोलॉजी में जोखिम

बिना चाबी वाले स्मार्ट लॉक :- जिन तालों में फिज़िकल की-होल नहीं होता, वो बैट्री खत्म होने या तकनीकी खराबी आने पर अंदर फंसे व्यक्ति के लिए जानलेवा बन सकते हैं।

मैग्नेटिक और ऑटोमेटेड गेट :- बिजली जाने या सर्वर फेल होने पर कई मोटर चालित और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दरवाजे लॉक हो जाते हैं, जिससे बाहरी मदद का रास्ता रुक जाता है।

ऐप और वाई-फाई आधारित स्मार्ट थर्मोस्टैट/एचवीएसी :- आग लगने या गैस लीक होने जैसी आपात स्थिति में अगर इंटरनेट या बिजली गुल हो जाए, तो क्लाउड-कनेक्टेड वेंटिलेशन सिस्टम बंद हो जाते हैं और मैनुअल ऑप्शन न होने पर दम घुटने का खतरा बढ़ जाता है।

डिजिटल कारें व ऐप-बेस्ड चाबी :- मोबाइल ऐप या ब्लूटूथ से खुलने वाली गाडियाँ, फोन की बैट्री डेड होने या ऐप क्रैश होने पर मेडिकल इमरजेंसी के वक्त काम नहीं करती।

वाई-फाई आधारित स्मार्ट पैनिक/मेडिकल बटन :- बुज़ुर्गों की सुरक्षा के लिए लगाए गए स्मार्ट अलर्ट बटन अगर वाई-फाई पर निर्भर हैं, तो राउटर बंद होते ही पूरी तरह बेकार हो जाते हैं।

क्या हैं समाधान?

मैनुअल ऑप्शन ज़रूरी :- हर स्मार्ट डिवाइस (जैसे लॉक या गेट) में पारंपरिक चाबी या स्विच का ऑप्शन होना चाहिए।

पारिवारिक एक्सेस शेयरिंग :- डिजिटल ताले या गेट का कंट्रोल घर के अन्य सदस्यों के पास भी सुरक्षित होना चाहिए।

पावर बैकअप :- स्मार्ट लॉक और वाई-फाई राउटर के लिए हमेशा इन-बिल्ट बैटरी या यूपीएस का इस्तेमाल करें।

कड़े सरकारी नियम :- सरकार यह अनिवार्य करे कि टेक कंपनियाँ हर डिवाइस में 'इमरजेंसी प्रोटोकॉल' शामिल करें।

पारंपरिक तरीके बिल्कुल न छोड़े :- स्मार्ट टेक्नोलॉजी पर 100% निर्भर होने के बजाय इमरजेंसी के लिए बैकअप प्लान तैयार रखें और पारंपरिक तरीके बिल्कुल न छोड़े।

मेहनत के बिना मिल रहे जवाब, एआई चैटबॉट्स से खत्म हो रही रचनात्मकता

ये भी पढ़ें
AI chatbot

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

science news

Tech news

Updated on:

09 Aug 2026 04:05 am

Published on:

09 Aug 2026 04:03 am

Hindi News / National News / कहीं धोखा न दे जाए डिजिटल सुरक्षा घेरा! क्या इमरजेंसी के लिए तैयार हैं हमारी स्मार्ट टेक्नोलॉजी?

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Baramati Plane Crash: बारामती रनवे पर लैंडिंग के दौरान ट्रेनी विमान क्रैश, बाल-बाल बची पायलट की जान; सुरक्षा पर उठे सवाल

Baramati Trainer Aircraft Crash
राष्ट्रीय

Punjab Election: कांग्रेस में कैप्टन अमरिंदर सिंह की वापसी से क्या बढ़ेगी मुश्किल? 2027 से पहले पार्टी के सामने बड़ी चुनौती

amarinder singh punjab congress
राष्ट्रीय

‘युवाओं को कॉकरोच कहने वाले के हाथ से डिग्री नहीं लेंगे’, कॉन्वोकेशन पर CJI सूर्यकांत को चीफ गेस्ट बुलाने पर भड़के छात्र

CJI Surya Kant Chief Guest, NALSAR Students Protest, Hyderabad Law University Controversy
राष्ट्रीय

परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक पर अकाली दल का बड़ा फैसला, बीजेपी से गठबंधन के सवाल पर साधी चुप्पी

Gulzar Singh Ranike
राष्ट्रीय

NIA Kerala Explosives Case: NIA के हत्थे चढ़ा मुख्य साजिशकर्ता हारिस, 10वीं गिरफ्तारी से अंतरराज्यीय सिंडिकेट बेनकाब

NIA Kerala Explosives Case
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.