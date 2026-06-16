Punjab Election 2027: बंगाल-बिहार के बाद अब पंजाब की बारी, BJP ने क्या बनाया प्लान

BJP Punjab Strategy: पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले राजनीतिक दलों द्वारा तैयारी तेज कर दी है। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने पहले ही अपना कैंपेन शुरू कर दिया है। दिल्ली में चुनाव हारने के बाद AAP ने पंजाब में तैयारी शुरू कर दी थी। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने भी अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दी। बीजेपी अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इसको लेकर पार्टी ने ऐलान भी कर दिया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्पष्ट कर दिया है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी किसी भी पार्टी की छोटा भाई नहीं बनेगी।