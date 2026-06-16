राहुल गांधी पर मानहानि केस: पुणे कोर्ट में सावरकर के पड़पोते का बयान, ‘सावरकर ने अंग्रेजों को 10 दया याचिकाएं दी थीं’

सत्यकी सावरकर ने अदालत में यह भी स्वीकार किया कि विनायक दामोदर सावरकर ने सजा सुनाए जाने के पहले ही महीने में दया याचिकाएं दाखिल कर दी थीं। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि शिवराम राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त और अशफाकउल्ला खां ने ब्रिटिश सरकार से युद्धबंदी जैसा व्यवहार किए जाने की मांग की थी। इन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से किसी प्रकार की रियायत स्वीकार करने से इनकार कर दिया था।