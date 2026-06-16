चिटफंड स्कैम में आरोपी था NCPI का संस्थापक उत्तिया कुंडू, TMC सांसद कीर्ति आजाद ने किया दावा

बता दें कि नेशनल सिटीजन पार्टी (NCPI) ने 2023 में त्रिपुरा का विधानसभा चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में पार्टी को महज 822 वोट मिले थे। पार्टी के दो सीटों पर प्रत्याशी चुनाव लड़े थे और एक सीट पर निर्दलीय को समर्थन दिया था। पार्टी को नोटा के बराबर या कुछ ज्यादा वोट मिले थे। चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के मुताबिक पार्टी को 1.13 लाख रुपये का चंदा मिला था।