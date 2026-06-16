ममता का साथ छोड़ने वाले सुदीप बंद्दोपाध्याय को मिल सकता है इनाम, मोदी कैबिनेट में जगह मिलने की रेस में आगे

TMC के बागी सांसदों के NCPI में के साथ ही पार्टी एनडीए गठबंधन में बीजेपी के बाद दूसरा सबसे बड़ा गुट बनाएगी। अब तक NDA में बीजेपी के बाद सबसे बड़ी पार्टी TDP (16) और नीतीश की जदयू (12) है। दोनों पार्टियों के पास एक-एक कैबिनेट मिनिस्टर और एक-एक जूनियर मिनिस्टर हैं। जानकारी यह भी आई है कि संभावित कैबिनेट फेरबदल को लेकर सोमवार शाम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर BJP के सीनियर नेताओं (जिनमें गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन शामिल थे) और RSS के सीनियर पदाधिकारियों की बैठक हुई थी।