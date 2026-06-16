16 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

ममता का साथ छोड़ने वाले सुदीप बंद्दोपाध्याय को मिल सकता है इनाम, मोदी कैबिनेट में जगह मिलने की रेस में आगे

TMC crisis: ममता बनर्जी के कभी बेहद करीबी रहे सुदीप बंदोपाध्याय को जल्द ही बड़ा इनाम मिल सकता है। NCPI में टीएमसी के बागी सांसदों के विलय के बाद मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। पढ़ें पूरी खबर...

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Pushpankar Piyush

Jun 16, 2026

TMC political Crisis news

फोटो में टीएमसी के बागी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी (इमेज सोर्स: ANI)

Sudip Bandyopadhyay: पीएम नरेंद्र मोदी G7 की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस गए हुए हैं। उनके भारत वापस आने के बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। आने वाले फेरबदल में NCPI के दो सांसदों को भी मंत्री बनाया जा सकता है। तृणमूल के बागी सुदीप बंदोपाध्याय और शर्मिला सरकार का नाम मंत्री पद की रेस में आगे चल रहा है।

क्या ममता का साथ छोड़ने का मिल सकता है इनाम?

सुदीप बंदोपाध्याय एक समय में टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के बेहद करीबी हुआ करते थे। सुदीप ने 1970 के दशक में कांग्रेस से राजनीति शुरू की। 1970-71 में छात्र परिषद के सचिव बने और बाद में पश्चिम बंगाल यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे।1987 में बाउबाजार विधानसभा सीट से पहली बार विधायक चुने गए। उन्होंने 1987, 1991 और 1996 में इस सीट पर जीत दर्ज की। फिर 1998 में ममता बनर्जी के साथ TMC में शामिल होकर कलकत्ता नॉर्थ वेस्ट से लोकसभा पहुंचे। 1999 में भी जीते और TMC के चीफ व्हिप बने।

हालांकि, थोड़े समय के लिए वह फिर कांग्रेस में चले गए, लेकिन फिर 2008 में टीएमसी में वापसी की। 2009 में नई कोलकाता उत्तर सीट से लोकसभा सांसद बने और लगातार 2014, 2019 तथा 2024 में जीत हासिल की। साल 2011 में वह यूपीए 2 की सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री बने। अब एकबार फिर वह केंद्र सरकार में मंत्री पद का जिम्मा संभाल सकते हैं।

शर्मिला सरकार ने बताया अटकलबाजी

वहीं, बर्दवान पूर्व की बागी सांसद शर्मिला सरकार को भी जूनियर मिनिस्टर का पद मिलने की अटकलें हैं, हालांकि उन्होंने खुद इससे इनकार किया है। शर्मिला सरकार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ये सभी अटकलबाजी है। अभी तक मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।

NDA में सबसे बड़ा गुट बन जाएगी

TMC के बागी सांसदों के NCPI में के साथ ही पार्टी एनडीए गठबंधन में बीजेपी के बाद दूसरा सबसे बड़ा गुट बनाएगी। अब तक NDA में बीजेपी के बाद सबसे बड़ी पार्टी TDP (16) और नीतीश की जदयू (12) है। दोनों पार्टियों के पास एक-एक कैबिनेट मिनिस्टर और एक-एक जूनियर मिनिस्टर हैं। जानकारी यह भी आई है कि संभावित कैबिनेट फेरबदल को लेकर सोमवार शाम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर BJP के सीनियर नेताओं (जिनमें गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन शामिल थे) और RSS के सीनियर पदाधिकारियों की बैठक हुई थी।

ममता बनर्जी के घर के बाहर सुरक्षा में भारी चूक? TMC विधायक कुणाल घोष पर अंडों से हमला

ये भी पढ़ें
TMC leader Kunal Ghosh

खबर शेयर करें:

Published on:

16 Jun 2026 09:11 am

Hindi News / National News / ममता का साथ छोड़ने वाले सुदीप बंद्दोपाध्याय को मिल सकता है इनाम, मोदी कैबिनेट में जगह मिलने की रेस में आगे

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

चिटफंड स्कैम में आरोपी था NCPI का संस्थापक उत्तिया कुंडू, TMC सांसद कीर्ति आजाद ने किया दावा

NCPI founder Uttiya Kundu
राष्ट्रीय

G7 Summit 2026: पीएम नरेंद्र मोदी आज 7वीं बार G-7 समिट में करेंगे शिरकत, डोनाल्ड ट्रंप से भी होनी है मुलाकात

G7 Summit 2026
राष्ट्रीय

Jewar Airport: जेवर एयरपोर्ट के लिए जिन्होंने जमीनें दी, वही 170 किसान बने पहली उड़ान के मुसाफिर

Jewar Airport news
राष्ट्रीय

NEET UG पेपर लीक के बाद नया घोटाला! रिफंड और री-नीट के नाम पर 1650 छात्रों से ठगी

NEET UG 2026
राष्ट्रीय

TMC में 20 सांसदों की बगावत, AAP से कैसे अलग निकली ममता बनर्जी की रणनीति?

TMC Crisis
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.