12 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

Delhi Assembly Monsoon Session: दिल्ली में अब घोषणाओं का नहीं, हिसाब का दौर! CM रेखा गुप्ता बोलीं- 19 CAG रिपोर्टों से खुलेगा जवाबदेही का रास्ता

Delhi CAG Audit Report: दिल्ली सरकार के मुताबिक पिछले डेढ़ साल में 19 CAG रिपोर्ट विधानसभा में पेश की जा चुकी हैं। लोक लेखा समिति इन रिपोर्टों की पड़ताल कर रही है और कई पुराने प्रशासनिक फैसले अब जांच के दायरे में आ गए हैं।
3 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Manoj Vashisth

Aug 12, 2026

Rekha Gupta 19 CAG reports in Delhi

Rekha Gupta 19 CAG reports in Delhi :रेखा गुप्ता CAG रिपोर्ट पर बयान (फोटो सोर्स:@gupta_rekha)

Rekha Gupta 19 CAG reports in Delhi: दिल्ली की राजनीति में इन दिनों विकास योजनाओं से ज्यादा चर्चा सरकारी कामकाज के हिसाब-किताब की है। विधानसभा के मानसून सत्र में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ संकेत दिया कि उनकी सरकार पुरानी फाइलों को सिर्फ रिकॉर्ड का हिस्सा बनाकर नहीं छोड़ना चाहती। सरकार ने लंबित CAG रिपोर्टों को सदन में रखने के साथ उनके निष्कर्षों पर कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की बात कही है। अब असली सवाल यह है कि इन रिपोर्टों से सामने आए सवालों का जवाब और सुधार जमीन पर कितनी तेजी से दिखाई देता है।

सिर्फ योजना बनाना काफी नहीं, नतीजा दिखना चाहिए: रेखा गुप्ता

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में सरकार की कार्यशैली को लेकर अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि शासन का मकसद केवल योजनाओं की घोषणा करना या उनका प्रचार करना नहीं होना चाहिए। असली कसौटी यह है कि योजना तय समय में पूरी हो, सरकारी पैसा सही जगह खर्च हो और उसका फायदा आम दिल्लीवासी तक पहुंचे।

उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि कई योजनाओं और परियोजनाओं का व्यापक प्रचार हुआ, लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। कुछ महत्वपूर्ण काम समयसीमा के भीतर पूरे नहीं हो सके। मौजूदा सरकार का दावा है कि अब ऐसी कमियों को पहचानकर व्यवस्था में सुधार और परियोजनाओं की रफ्तार बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।

19 CAG रिपोर्टों ने बढ़ाई जवाबदेही की चर्चा

मानसून सत्र में मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार बनने के बाद लंबित CAG रिपोर्टों को विधानसभा के पटल पर रखने को प्राथमिकता दी गई। उनके अनुसार करीब डेढ़ साल के दौरान 19 CAG रिपोर्टें सदन में पेश की गई हैं। इन रिपोर्टों पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई चल रही है और विधानसभा की लोक लेखा समिति यानी PAC भी इनके निष्कर्षों की जांच कर रही है।

यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि CAG की रिपोर्टें सरकारी धन के इस्तेमाल, नियमों के पालन और योजनाओं के क्रियान्वयन की स्वतंत्र लेखा-परीक्षा का आधार होती हैं। हालांकि, किसी CAG रिपोर्ट में आपत्ति दर्ज होना अपने आप में किसी व्यक्ति या विभाग की आपराधिक जिम्मेदारी साबित नहीं करता। रिपोर्ट के निष्कर्षों पर संबंधित विभागों की प्रतिक्रिया, PAC की जांच और उसके बाद की कार्रवाई भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है।

पुरानी फाइलों से सामने आ रहे हैं कई सवाल

दिल्ली से संबंधित CAG की हालिया रिपोर्टों में अलग-अलग क्षेत्रों में वित्तीय प्रबंधन और प्रक्रियागत कमियों पर सवाल उठे हैं। CAG के आधिकारिक रिकॉर्ड में दिल्ली जल बोर्ड के कामकाज पर प्रदर्शन ऑडिट, GNCTD के विश्वविद्यालयों से जुड़ी ऑडिट रिपोर्ट और वित्तीय एवं अनुपालन संबंधी रिपोर्टें दर्ज हैं।

मार्च 2026 में दर्ज एक CAG रिपोर्ट में दिल्ली जल बोर्ड के 2017-18 से 2021-22 के बीच के कामकाज का प्रदर्शन ऑडिट शामिल है। इसमें कच्चे पानी की व्यवस्था और जल उपचार से जुड़े विभिन्न पहलुओं में कमियों का उल्लेख किया गया है। वहीं, एक अन्य रिपोर्ट में 2021-22 के दौरान राजस्व और अन्य क्षेत्रों से जुड़े मामलों की जांच की गई, जिसमें ₹1,873.28 करोड़ से जुड़े तीन अनुपालन ऑडिट पैराग्राफ शामिल थे।

इन रिपोर्टों का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इनमें उठाए गए सवाल किसी एक योजना तक सीमित नहीं रहते। वे यह जांचने का आधार देते हैं कि सरकारी व्यवस्था में निर्णय कैसे लिए गए, पैसा किस प्रक्रिया से खर्च हुआ और निर्धारित नियमों का कितना पालन किया गया।

बिजली सब्सिडी पर भी CAG ने उठाए सवाल

हालिया CAG निष्कर्षों में दिल्ली की बिजली सब्सिडी व्यवस्था भी चर्चा में रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे बिजली कनेक्शनों को भी 42 करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी दिए जाने का मामला सामने आया, जिन्हें ऑडिट में निष्क्रिय या बिना दर्ज खपत वाले उपभोक्ताओं के रूप में चिन्हित किया गया। इससे योजना में लाभार्थियों की पहचान और निगरानी की व्यवस्था पर सवाल उठे हैं।

यही वह बिंदु है जहां सरकार के लिए पारदर्शिता की बात को व्यावहारिक सुधार में बदलना चुनौती होगी। सब्सिडी हो, पेंशन हो, शिक्षा योजना हो या बुनियादी ढांचे की परियोजना हर जगह यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि सार्वजनिक धन वास्तविक पात्र लाभार्थी तक पहुंचे।

विधानसभा में सियासी टकराव भी तेज

CAG और सरकारी खर्च का मुद्दा ऐसे समय में सामने आया है जब दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र राजनीतिक रूप से भी काफी गरम है। 11 अगस्त को सदन में सब्सिडी वाले खाद्यान्न के वितरण को लेकर विपक्ष ने गंभीर आरोप लगाए और चर्चा की मांग की। इस दौरान हंगामा इतना बढ़ा कि आठ विपक्षी विधायकों को मार्शल आउट किया गया।

ऐसे माहौल में सरकार के सामने दोहरी चुनौती है एक ओर उसे पुराने मामलों में जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ानी है, वहीं दूसरी ओर मौजूदा योजनाओं में भी पारदर्शिता का वही मानक लागू करना होगा जिसकी वह बात कर रही है।

अब निगाह सिर्फ रिपोर्ट पर नहीं, कार्रवाई पर

दिल्ली सरकार ने 19 CAG रिपोर्टों को विधानसभा में रखकर यह संदेश दिया है कि लंबित ऑडिट रिपोर्टों को दबाकर रखने के बजाय उनकी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। लेकिन जनता के लिए अंतिम सवाल रिपोर्टों की संख्या नहीं, उनका परिणाम है।

क्या आपत्तियों के बाद जिम्मेदारी तय होगी? क्या वित्तीय नुकसान की भरपाई होगी? क्या प्रक्रियागत कमियों को दूर किया जाएगा? और क्या आने वाली योजनाओं में ऐसी गलतियां दोबारा नहीं होंगी?

इन सवालों के जवाब ही तय करेंगे कि “पारदर्शिता और सुशासन” का दावा महज राजनीतिक बयान बनकर रह जाता है या दिल्ली के प्रशासन में वास्तव में बदलाव दिखाई देता है।

Parliament Monsoon Session: संसद में गतिरोध पर खड़गे का दो टूक रुख, बोले- तीन मुद्दों पर पीछे नहीं हटेगी कांग्रेस; 18 दिन बाद भी जवाब का इंतजार

ये भी पढ़ें
Parliament Monsoon Session

खबर शेयर करें:

Updated on:

12 Aug 2026 07:24 am

Published on:

12 Aug 2026 07:24 am

Hindi News / National News / Delhi Assembly Monsoon Session: दिल्ली में अब घोषणाओं का नहीं, हिसाब का दौर! CM रेखा गुप्ता बोलीं- 19 CAG रिपोर्टों से खुलेगा जवाबदेही का रास्ता

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

देवेंद्र महतो का अनशन 11वें दिन भी जारी, छात्रों ने दी चेतावनी- मांगें नहीं मानी तो होगा ‘मास मूवमेंट

Jharkhand student protest, JLKM news, Ranchi Assembly March
राष्ट्रीय

मौसम विभाग की गलती, दिल्ली में बारिश का गलत आंकड़ा किया जारी, फिर चुपचाप सुधारा, जानें अपने राज्य में मानसून का हाल

IMD Rain Forecast Mistake, Regional Monsoon Update, Bihar Weather News
राष्ट्रीय

ढाका में PM तारिक से मुलाकात के बाद नरेंद्र मोदी से मिले दिनेश त्रिवेदी, भारत ने शेख हसीना के सुरक्षित वापसी का रास्ता तलाश लिया?

Sheikh Hasina
राष्ट्रीय

स्कूलों में नहीं बिकेगा जंक फूड, हर निवाले की तय होगी कैलोरी

Junk Food
राष्ट्रीय

FCRA संशोधन विधेयक JPC को भेजे जाने के आसार, सरकार कर रही है विचार

Lok Sabha
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.