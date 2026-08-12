Delhi Assembly Monsoon Session: दिल्ली में अब घोषणाओं का नहीं, हिसाब का दौर! CM रेखा गुप्ता बोलीं- 19 CAG रिपोर्टों से खुलेगा जवाबदेही का रास्ता

Rekha Gupta 19 CAG reports in Delhi: दिल्ली की राजनीति में इन दिनों विकास योजनाओं से ज्यादा चर्चा सरकारी कामकाज के हिसाब-किताब की है। विधानसभा के मानसून सत्र में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ संकेत दिया कि उनकी सरकार पुरानी फाइलों को सिर्फ रिकॉर्ड का हिस्सा बनाकर नहीं छोड़ना चाहती। सरकार ने लंबित CAG रिपोर्टों को सदन में रखने के साथ उनके निष्कर्षों पर कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की बात कही है। अब असली सवाल यह है कि इन रिपोर्टों से सामने आए सवालों का जवाब और सुधार जमीन पर कितनी तेजी से दिखाई देता है।