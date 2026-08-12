FCRA संशोधन विधेयक JPC को भेजे जाने के आसार, सरकार कर रही है विचार

सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि प्रस्तावित कानून विदेशी फंडिंग पर प्रतिबंध नहीं लगाता। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम, 2010 में संशोधन कर गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और विदेशी फंडिंग पर कड़ी निगरानी सुनिश्चित करना है। फिर भी इसे व्यापक विचार-विमर्श के लिए जेपीसी गठित कर उसे सौपें जाने के विकल्प पर मंथन चल रहा है। उल्लेखनीय है कि संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से ही सरकार की ओर से लोकसभा में 25 मार्च को पेश विधेयक को इस सत्र में पारित करवाने के संकेत दिए गए हैं। संसद के दोनों सदनों में हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही ठप पड़ी है।