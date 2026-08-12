कॉकरोच जनता पार्टी मामले में केंद्र सरकार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बीसीआई और सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

15 मई 2026 को हुई एक सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने बेरोजगार युवाओं, फर्जी लॉ डिग्री धारकों और आरटीआई एक्टिविज़्म से जुड़े कुछ मुद्दों पर मौखिक टिप्पणी करते हुए ‘कॉकरोच’ जैसे रूपक का इस्तेमाल किया था। अगले दिन उन्होंने स्पष्टीकरण दिया था कि उनका बयान गलत संदर्भ में पेश किया गया, लेकिन क्लिप वायरल हो गई। इसके बाद सोशल मीडिया पर व्यंग्यात्मक ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ नामक अभियान शुरू हुआ, जिसने बाद में छात्र आंदोलन का रूप ले लिया। सीजेपी ने परीक्षा अनियमितताओं और नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों पर देशभर में प्रदर्शन भी किए, जिसके बाद धर्मेंद्र पधान (Dharmendra Pradhan) को शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा।