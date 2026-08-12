धमकी के बाद कश्मीरी पंडित वर्कर्स को वर्क फ्रॉम होम या छुट्टी के निर्देश

पिछले दिनों दो प्रवासी श्रमिकों की हत्या के बाद यह ऑनलाइन धमकी पत्र मिला था जो पाकिस्तान (Pakistan) के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (Lashkar-e-Taiba) के प्रॉक्सी संगठन यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल (United Liberation Council) की ओर से जारी किया गया था। जानकार सूत्रों ने बताया कि प्रशासन ने कोई औपचारिक आदेश जारी नहीं किया है लेकिन विभागाध्यक्षों को मौखिक निर्देश देकर कश्मीरी पंडित वर्कर्स के लिए वर्क फ्रॉम होम या छुट्टी की व्यवस्था लागू की गई है। कश्मीरी पंडित वर्कर्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) पर ड्यूटी से भी मुक्त कर दिया गया है।