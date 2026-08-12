मौसम विभाग की गलती, दिल्ली में बारिश का गलत आंकड़ा किया जारी, फिर चुपचाप सुधारा, जानें अपने राज्य में मानसून का हाल

देशभर में मानसून की बात करें तो अगस्त के दूसरे हफ्ते में मानसून ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। बंगाल की खाड़ी के साथ-साथ ओडिशा और मध्य प्रदेश के ऊपर हवा का कम दबाव (Low Pressure) बनने से मानसूनी हवाएं दक्षिण की तरफ खिसक आई, जिससे मध्य भारत और राजस्थान में जमकर बारिश हुई। इस जमकर हुई बारिश की वजह से आंकड़ों में भी सुधार देखने को मिला है। पिछले 15 दिनों में बारिश का गणित तेजी से बदला है, जहां 27 जुलाई को देशभर में सामान्य से 19% कम बारिश हुई थी, जो 11 अगस्त तक सुधरकर 12% की कमी पर आ गई। हालांकि, कुल आंकड़ों में सुधार के बावजूद बारिश हर जगह एक जैसी नहीं हुई है। इसी वजह से देश के आधे से ज्यादा राज्यों में अब भी सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है।