ढाका में PM तारिक से मुलाकात के बाद नरेंद्र मोदी से मिले दिनेश त्रिवेदी, भारत ने शेख हसीना के सुरक्षित वापसी का रास्ता तलाश लिया?

दरअसल, पूर्व पीएम व आवामी लीग प्रमुख शेख हसीना ने खुद ढाका लौटने का ऐलान कर दिया है। बीते 5 अगस्त को वर्चुअली संबोधित करते हुए उन्हें यह बात दोहराई भी थी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के नई दिल्ली में दिए गए हालिया संबोधन ने ढाका में तीखी प्रतिक्रियाएं पैदा की हैं। हालांकि, भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने स्पष्ट किया कि हसीना की हालिया वर्चुअल मीडिया बातचीत में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी और वह इस कार्यक्रम में की गई किसी भी टिप्पणी का समर्थन नहीं करता है। वहीं, कूटनीतिक गलियारों से यह बात भी सामने निकलकर आई है कि हसीना के बयान के बाद त्रिवेदी ने ढाका में सुलह-सफाई वाला रवैया अपनाया है। इसके साथ ही, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को भारत की तरफ से ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने का न्योता दिया गया है।