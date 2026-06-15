22 साल पहले भी ममता बनर्जी के साथ बगावत कर चुके हैं सुदीप बंदोपाध्याय, तब कांग्रेस के साथ मिलकर किया था खेल!

TMC के भीतर अधिकारों और फैसले लेने की प्रक्रिया को लेकर असंतोष बढ़ा है। यह बात खुद टीएमसी के कई सांसद कह चुके हैं। कई वरिष्ठ नेताओं को लगता है कि पार्टी में अब उनकी बात नहीं सुनी जाती। जैसे पहले था। अब उनकी बातों को या तो हाईकमान तक पहुंचाया ही नहीं जाता या फिर नजरअंदाज कर दिया जाता है। निर्णय कोई एक करता है, जबकि ये मिलकर सहमति से होना चाहिए। पार्टी में फूट को लेकर कई सांसद इसका जिम्मेदार अभिषेक बनर्जी को मानते हैं। उनका कहना है कि अब वहीं फैसले लेते हैं, ममता बनर्जी तो बूढी हो चुकी हैं। उनकी अब पार्टी में नहीं चलती।