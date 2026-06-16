G7 Summit 2026: पीएम नरेंद्र मोदी आज 7वीं बार G-7 समिट में करेंगे शिरकत, डोनाल्ड ट्रंप से भी होनी है मुलाकात

PM Modi In G7 Summit 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर हैं। 14 से 18 जून तक चलने वाली इस यात्रा का सबसे अहम पड़ाव फ्रांस का एविएन शहर है, जहां 16 और 17 जून को G7 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में भारत एक साझेदार देश के रूप में हिस्सा ले रहा है। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी सातवीं बार G7 शिखर सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं, जबकि भारत अब तक 13 बार इस मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है। फ्रांस की अध्यक्षता में आयोजित हो रहे 52वें G7 सम्मेलन में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के नेता कई अहम वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हालांकि भारत G7 का सदस्य नहीं है।