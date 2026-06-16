IVF Couple Case: नौ महीने कोख में रखा, जन्म दिया, फिर DNA ने कहा- ये आपकी बेटियां नहीं हैं



कहानी है गुरुग्राम के राहुल राठौर (41) और मीनू (39) की जो दो बेटियों के बाद परिवार और बढ़ाना चाहते थे। 2024 के अंत में उन्होंने दिल्ली के एक नामी आइवीएफ हॉस्पिटल का रुख किया। मीनू ने इलाज के दौरान महीनों तक इंजेक्शनों का दर्द सहा और फिर नौ महीने तक गर्भ में पल रहे बच्चों को अपना सब कुछ समझकर संजोया। 5 जनवरी 2026 को जुड़वां बच्चियों का जन्म हुआ। घर में खुशियां आईं, लेकिन कुछ दिनों बाद दंपती को संदेह हुआ कि यह उनकी बच्चियां नहीं है। 8 जनवरी को कराए गए डीएनए परीक्षणों की रिपोर्ट 10 और 14 जनवरी को आई। नतीजे चौंकाने वाले थे।