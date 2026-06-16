America Iran War: 7250 मौतों और 200 अरब डॉलर के नुकसान के बाद अमरीका-ईरान समझौते पर राजी

America Iran News: पश्चिम एशिया में अमरीका-ईरान के बीच 108 दिन चले युद्ध का अंत हो गया है। आखिर 7250 लाेगों की मौत, हजारों घायल, 200 अरब डॉलर की बरबादी और वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा आपूर्ति को संकट में डालने के बाद अमरीका और ईरान रविवार रात युद्ध समाप्ति के समझौते (एमओयू) पर सहमत हो गए। अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने तो दावा किया कि रविवार रात एमओयू पर उन्होंने, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस तथा ईरानी संसद के अध्यक्ष बागेर गलिबाफ ने डिजिटल हस्ताक्षर कर दिए। दोनों देश शुक्रवार को जेनेवा में समारोह में एमओयू पर औपचारिक हस्ताक्षर करेंगे। ईरान ने भी सर्वाेच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की हरी झंडी मिलने के बाद एमओयू पर सहमति जताई। सहमति के तहत दोनों पक्ष आगे 60 दिन बातचीत करेंगे और अंतिम समझौता करेंगे।