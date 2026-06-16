Australian Girl Killed In Pakistan: पाकिस्तान में पुलिस की गोली से ऑस्ट्रेलियाई बच्ची की मौत, गलतफहमी की हुई शिकार, निष्पक्ष जांच की मांग

Australian Girl Killed by Police in Pakistan: पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पुलिस की एक गंभीर गलती के कारण ऑस्ट्रेलिया की एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि उसके पिता और भाई घायल हो गए। इस घटना के बाद पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों में चिंता बढ़ गई है। मामले में गोली चलाने वाले पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं, घटना की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग भी उठ रही है। जानकारी के अनुसार, बीते बुधवार पुलिस को एक परिवार के साथ कार में लूटपाट की सूचना मिली थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। इसी दौरान संदिग्धों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई, जिससे घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई। हालात बेहद तनावपूर्ण थे और इसी बीच एक पुलिस अधिकारी ने स्थिति का गलत आकलन कर लिया।