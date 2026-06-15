आज ही ईरान के साथ साइन हो चुकी है अमेरिका की डील, क्या है नई शर्त? जेडी वेंस ने खोला राज

इस पर वेंस ने कहा कि इस पर और चर्चा होगी। उधर, ट्रंप का कहना है कि स्ट्रेट खुलने से माइन हटाने का काम शुरू होगा। यह पूरी दुनिया के लिए अच्छी खबर है क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया का बहुत बड़ा तेल निर्यात होता है।