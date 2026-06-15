US-Iran Peace Deal से भारत को बड़ी राहत, लेकिन इकोनॉमी पर अभी भी मंडरा रहा है खतरा

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव खत्म होने की खबर आते ही वैश्विक बाजारों का मूड बदल गया। ब्रेंट क्रूड की कीमतें तेजी से फिसलकर 80 डॉलर के आसपास पहुंच गईं। इसका सबसे बड़ा फायदा भारत जैसे देश को मिलता है, जो अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। भारत अपनी तेल जरूरतों का 88 प्रतिशत से ज्यादा आयात करता है। ऐसे में तेल की कीमतों में हर गिरावट सीधे सरकारी खर्च, महंगाई और विदेशी मुद्रा की मांग पर असर डालती है। तेल सस्ता होने से आयात बिल कम होगा, डॉलर की मांग घटेगी और महंगाई को काबू में रखने में मदद मिलेगी। इसी सकारात्मक माहौल का असर शेयर बाजार और रुपये पर भी दिखा। भारतीय शेयर बाजार में आज करीब 1 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई है। जबकि रुपया डॉलर के मुकाबले करीब 50 पैसे मजबूत हुआ है।