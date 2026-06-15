Why Stock Market Rise Today: 736 पॉइंट बढ़कर बंद हुआ सेंसेक्स, रियल एस्टेट और ऑटो शेयर उछले, जानिए आज की तेजी के 5 बड़े कारण

करीब 107 दिनों तक चले संघर्ष के बाद अमेरिका और ईरान ने युद्ध खत्म करने और होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने पर सहमति बना ली है। यह वही समुद्री मार्ग है, जहां से दुनिया की लगभग 20% ऑयल सप्लाई गुजरती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को इस समझौते की जानकारी दी। इससे दुनियाभर के शेयर बाजारों में तेजी दिखी है। दोनों देशों के बीच औपचारिक पीस डील पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होने की संभावना है।