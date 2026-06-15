US Iran Peace Deal से शेयर बाजार में जश्न का माहौल, 1200 अंक बढ़कर खुला सेंसेक्स, जानिए कहां दिखी सबसे ज्यादा तेजी

सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो आज मेटल और फाइनेंशियल शेयरों में सबसे अधिक तेजी देखी जा रही है। निफ्टी मेटल में 3.37 फीसदी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेस एक्स-बैंक में 3.07 फीसदी, निफ्टी सीमेंट में 2.23 फीसदी, निफ्टी ऑटो में 2.51 फीसदी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 25/50 में 2.04 फीसदी और निफ्टी रियल्टी में 2.57 फीसदी की तेजी देखने को मिली। इसके अलावा, निफ्टी एफएमसीजी में 0.87 फीसदी, निफ्टी आईटी में 0.98 फीसदी, निफ्टी मीडिया में 0.85 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक में 1.39 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.98 फीसदी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 2.37 फीसदी, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 1.85 फीसदी और निफ्टी केमिकल्स में 1 फीसदी की तेजी देखी गई। इससे इतर निफ्टी फार्मा में 0.36 फीसदी, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 0.36 फीसदी और निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर में 0.37 फीसदी की गिरावट देखने को मिली।