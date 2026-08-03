Share Market Today: करीब 550 अंक बढ़कर बंद हुआ सेंसेक्स, IT शेयरों में सबसे अधिक तेजी, जानिए बाजार का हाल

सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो आज सबसे अधिक तेजी निफ्टी आईटी में 3.28 फीसदी दर्ज हुई है। इसके अलावा, निफ्टी ऑटो में 1.48 फीसदी, निफ्टी एफएमसीजी में 1.72 फीसदी, निफ्टी मेटल में 1.54 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 0.48 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक में 1.43 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 1.90 फीसदी, निफ्टी रियल्टी में 1.29 फीसदी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 1.38 फीसदी और निफ्टी केमिकल्स में 1.54 फीसदी की तेजी दर्ज हुई। इससे इतर निफ्टी मीडिया में 3.09 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई है।