Share Market Today: करीब 550 अंक बढ़कर बंद हुआ सेंसेक्स, IT शेयरों में सबसे अधिक तेजी, जानिए बाजार का हाल

Share Market भारी बढ़त लेकर बंद हुआ है। (PC: AI)
Stock Market 3rd August: भारतीय शेयर बाजार आज सोमवार को भारी बढ़त लेकर बंद हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स 0.70 फीसदी या 544 अंक की बढ़त के साथ 78,639 पर बंद हुआ। बाजार बंद होते समय सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से 21 शेयर हरे निशान पर और 9 शेयर लाल निशान पर थे। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी 1.60 फीसदी या 390 अंक की बढ़त के साथ 24,774 पर बंद हुआ।
सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो आज सबसे अधिक तेजी निफ्टी आईटी में 3.28 फीसदी दर्ज हुई है। इसके अलावा, निफ्टी ऑटो में 1.48 फीसदी, निफ्टी एफएमसीजी में 1.72 फीसदी, निफ्टी मेटल में 1.54 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 0.48 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक में 1.43 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 1.90 फीसदी, निफ्टी रियल्टी में 1.29 फीसदी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 1.38 फीसदी और निफ्टी केमिकल्स में 1.54 फीसदी की तेजी दर्ज हुई। इससे इतर निफ्टी मीडिया में 3.09 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई है।
|कंपनी
|शेयर प्राइस
|प्रतिशत बदलाव (%)
|ग्रेसिम इंडस्ट्रीज
|3,260.00
|5.13%
|टीसीएस
|2,473.70
|4.57%
|इंडिगो
|5,400.00
|4.43%
|इन्फोसिस
|1,180.00
|4.42%
|श्रीराम फाइनेंस
|1,090.20
|4.16%
|एक्सिस बैंक
|1,272.00
|3.46%
|बजाज फिनसर्व
|2,096.00
|3.30%
|बजाज ऑटो
|11,856.00
|2.91%
|टीवीएस मोटर
|349.30
|2.81%
|डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज
|1,180.00
|2.78%
|आयशर मोटर्स
|8,050.00
|2.76%
|विप्रो
|188.66
|2.73%
|इटरनल
|310.50
|2.66%
|आईसीआईसीआई बैंक
|1,460.00
|2.57%
|टाइटन
|5,000.00
|2.56%
|जियो फाइनेंशियल सर्विसेज
|263.00
|2.53%
|टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स
|1,110.00
|2.48%
|कंपनी का नाम
|शेयर प्राइस
|प्रतिशत बदलाव (%)
|अपोलो हॉस्पिटल्स
|8,820.00
|-1.53%
|सन फार्मा
|1,963.50
|-1.36%
|मारुति सुजुकी
|14,150.00
|-0.59%
|ओएनजीसी
|242.00
|-0.22%
|टेक महिंद्रा
|1,649.00
|-0.14%
|भारती एयरटेल
|1,970.50
|-0.08%
(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट/म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिम भरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)
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