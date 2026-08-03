8th Pay Commission में सालाना इन्क्रीमेंट 3% से बढ़कर 5% या 6% हुआ तो 5 साल में कितनी बढ़ जाएगी सैलरी? समझिए पूरा गणित

8th CPC में 7% के इन्क्रीमेंट की मांग हो रही है। (PC: AI)
8th CPC Annual Increment: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) से जुड़ी घोषणाओं का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में आयोग के गठन को नौ महीने पूरे हो गए हैं। इस दौरान आयोग ने दिल्ली, लद्दाख, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में कई बैठकें की हैं। इस बीच कई कर्मचारी यूनियनों ने आयोग से सालाना वेतन इन्क्रीमेंट को 3 फीसदी से बढ़ाकर 5 या 6 फीसदी करने की सिफारिश की है। ऐसे में अगर यह मांग मानी गई तो अगले पांच साल में बेसिक वेतन पर बड़ा असर पड़ सकता है। आइए जानते है इससे कितनी सैलरी बढ़ने की संभावना है।
|संगठन / कर्मचारी यूनियन
|प्रस्तावित वार्षिक इन्क्रीमेंट
|नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM)
|6%
|ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF)
|6%
|फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशंस (FNPO)
|6%
|ऑल इंडिया न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉइज फेडरेशन (AINPSEF)
|7%
|इंडियन रेलवे सुपरवाइजर्स एसोसिएशन (IRTSA)
|5%
वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को हर साल बेसिक वेतन पर 3 फीसदी का वार्षिक इन्क्रीमेंट मिलता है। यह बढ़ोतरी बढ़ी हुई बेसिक सैलरी पर ही अगले साल दोबारा लागू होती है। इसी वजह से समय के साथ वेतन में कंपाउंडिंग का असर दिखाई देता है। कर्मचारी यूनियनों का तर्क है कि पिछले कुछ वर्षों में महंगाई, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी खर्चों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में 3 फीसदी का वार्षिक इन्क्रीमेंट पर्याप्त नहीं माना जा रहा है। इसलिए मांग की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 5 या 6 फीसदी किया जाए।
BankBazaar की गणना के मुताबिक, लेवल 1 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी पांच साल बाद 5 और 6 फीसदी इन्क्रीमेंट के तहत क्रमश: 23,100 रुपये और 24,200 रुपये होने की संभावना है। हालांकि, ये अनुमान 7वें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स और सालाना इंक्रीमेंट की अनुमानित दरों पर आधारित हैं। असल वेतन वृद्धि अलग हो सकती है।
|वर्ष
|5% वार्षिक इन्क्रीमेंट
|6% वार्षिक इन्क्रीमेंट
|शुरुआती बेसिक वेतन
|₹18,000
|₹18,000
|पहला वर्ष
|₹18,900
|₹19,100
|दूसरा वर्ष
|₹19,800
|₹20,200
|तीसरा वर्ष
|₹20,800
|₹21,400
|चौथा वर्ष
|₹21,900
|₹22,700
|पांचवां वर्ष
|₹23,100
|₹24,200
|वर्ष
|5% वार्षिक इन्क्रीमेंट
|6% वार्षिक इन्क्रीमेंट
|शुरुआती बेसिक वेतन
|₹21,700
|₹21,700
|पहला वर्ष
|₹22,800
|₹23,100
|दूसरा वर्ष
|₹24,500
|₹24,500
|तीसरा वर्ष
|₹25,100
|₹26,000
|चौथा वर्ष
|₹26,300
|₹27,600
|पांचवां वर्ष
|₹27,700
|₹29,100
8वें वेतन आयोग की वेबसाइट के अनुसार, आयोग की बैठकें अगस्त और सितंबर में प्रस्तावित हैं। इन बैठकों में सबसे ज्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर होने की उम्मीद है। इसके अलावा कर्मचारियों को मिलने वाले वार्षिक इन्क्रीमेंट की दर पर भी विचार हो सकता है।
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग