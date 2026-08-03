8th Pay Commission में सालाना इन्क्रीमेंट 3% से बढ़कर 5% या 6% हुआ तो 5 साल में कितनी बढ़ जाएगी सैलरी? समझिए पूरा गणित

8th CPC Annual Increment: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) से जुड़ी घोषणाओं का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में आयोग के गठन को नौ महीने पूरे हो गए हैं। इस दौरान आयोग ने दिल्ली, लद्दाख, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में कई बैठकें की हैं। इस बीच कई कर्मचारी यूनियनों ने आयोग से सालाना वेतन इन्क्रीमेंट को 3 फीसदी से बढ़ाकर 5 या 6 फीसदी करने की सिफारिश की है। ऐसे में अगर यह मांग मानी गई तो अगले पांच साल में बेसिक वेतन पर बड़ा असर पड़ सकता है। आइए जानते है इससे कितनी सैलरी बढ़ने की संभावना है।