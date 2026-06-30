8th Pay Commission: 3 लाख से ऊपर जा सकती है कर्मचारियों की बेसिक सैलरी, फिटमेंट फैक्टर 2.5 होने पर जानिए किस लेवल पर कितना बढ़ेगा वेतन

Fitment Factor Calculation: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की संशोधित सैलरी और पेंशन तय करने में सबसे बड़ा कारक फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। बैंक बाजार की एक कैलकुलेशन से पता चलता है कि 8वें वेतन आयोग ने यदि 2.5 फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की तो लेवल 1 का बेसिक पे 18 हजार से 45 हजार और लेवल 13 का अधिकतम बेसिक पे 1,23,100 रुपये से बढ़कर 3,07,750 रुपये हो सकता है।