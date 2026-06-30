Vedanta Iron & Steel Share: सिर्फ 11 दिन में 70% की तेजी, आज 10% उछला, वेदांता ग्रुप के इस शेयर में क्यों आ रहा उछाल?

Vedanta Iron Steel के शेयर में तेजी देखी जा रही है। (PC: AI)
Stock Market News: वेदांता आयरन एंड स्टील के शेयर में लगातार अच्छी तेजी देखी जा रही है। मंगलवार को यह शेयर शुरुआती कारोबार में 10 फीसदी चढ़कर 35.65 रुपये पर पहुंच गया। इस शेयर में तेजी का यह लगातार 11वां दिन है। 15 जून को यह शेयर स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्ट हुआ था। उस समय NSE पर इसकी शुरुआती कीमत 20 रुपये थी। तब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि महज कुछ हफ्तों में यह शेयर 70 फीसदी से ज्यादा चढ़ जाएगा।
लिस्टिंग के वक्त कंपनी का बाजार पूंजीकरण करीब 7,821 करोड़ रुपये था। अब यह 13,941 करोड़ रुपये के पास पहुंच गया है। यानी सिर्फ 11 कारोबारी दिनों में निवेशकों की दौलत करीब दोगुनी हो गई है। वेदांता आयरन एंड स्टील का शेयर वेदांता ग्रुप के डीमर्जर के चलते स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्ट हुआ है। ग्रुप ने अपने कारोबार को अलग-अलग हिस्सों में बांटा और इसी प्रक्रिया में वेदांता आयरन एंड स्टील एक स्वतंत्र कंपनी बनकर बाजार में उतरी।
लिस्टिंग के तुरंत बाद एक बड़ी खबर आई जिसने बाजार का मूड बदल दिया। अजीम प्रेमजी की निवेश फर्म प्रेमजी इन्वेस्ट के PI Opportunities AIF V LLP ने कंपनी में 102 करोड़ रुपये लगाए। जब इस कैलिबर का संस्थागत निवेशक किसी नई लिस्टेड कंपनी में इतना पैसा लगाता है, तो बाकी बाजार भी आंखें खोलकर देखने लगता है। बड़े प्लेयर्स की यह खरीदारी एक संकेत था और उस संकेत को छोटे-बड़े सभी निवेशकों ने समझा।
कंपनी के पास लोह अयस्क के करीब 400 करोड़ टन के भंडार हैं। इतना लोह अयस्क कि आने वाले 50 साल से भी ज्यादा समय तक काम चल सके। इसी नींव पर कंपनी एक बड़ा इंटीग्रेटेड स्टील प्लेटफॉर्म खड़ा करने की तैयारी में है। फेरो-सिलिकॉन, डक्टाइल आयरन पाइप, वायर रॉड और रीबार जैसे उत्पादों में क्षमता बढ़ाने की योजना है। कंपनी भारत के साथ-साथ अफ्रीका में भी काम करती है, जहां लोहे की खदानों से लेकर स्टील बनाने तक का पूरा काम होता है। इसके अलावा पोर्टफोलियो में TMT बार, पिग आयरन, सीमेंट और मेटलर्जिकल कोक भी शामिल हैं। यानी यह सिर्फ स्टील कंपनी नहीं, एक पूरी वैल्यू चेन है।
डीमर्जर के बाद जब कोई बड़ी कंपनी अपने किसी हिस्से को अलग करती है, तो उस अलग हुई कंपनी की असली कीमत बाजार को धीरे-धीरे समझ आती है। वेदांता आयरन एंड स्टील के साथ यही हो रहा है। संस्थागत खरीदारी मजबूत है, कच्चे माल की कमी नहीं है और वेदांता ग्रुप जैसे बड़े ग्रुप की कंपनी है। यही तीन चीजें इस शेयर को लगातार ऊपर धकेल रही हैं।
भारतीय शेयर बाजार में आज काफी उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है। दोपहर 12 बजकर 20 मिनट पर बीएसई सेंसेक्स 0.12 फीसदी या 83 अंक की गिरावट के साथ 76,640 पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, एनएसई निफ्टी 0.09 फीसदी या 21 अंक गिरकर 23,925 पर ट्रेड करता दिखा।
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