Vedanta Iron & Steel Share: सिर्फ 11 दिन में 70% की तेजी, आज 10% उछला, वेदांता ग्रुप के इस शेयर में क्यों आ रहा उछाल?

कंपनी के पास लोह अयस्क के करीब 400 करोड़ टन के भंडार हैं। इतना लोह अयस्क कि आने वाले 50 साल से भी ज्यादा समय तक काम चल सके। इसी नींव पर कंपनी एक बड़ा इंटीग्रेटेड स्टील प्लेटफॉर्म खड़ा करने की तैयारी में है। फेरो-सिलिकॉन, डक्टाइल आयरन पाइप, वायर रॉड और रीबार जैसे उत्पादों में क्षमता बढ़ाने की योजना है। कंपनी भारत के साथ-साथ अफ्रीका में भी काम करती है, जहां लोहे की खदानों से लेकर स्टील बनाने तक का पूरा काम होता है। इसके अलावा पोर्टफोलियो में TMT बार, पिग आयरन, सीमेंट और मेटलर्जिकल कोक भी शामिल हैं। यानी यह सिर्फ स्टील कंपनी नहीं, एक पूरी वैल्यू चेन है।