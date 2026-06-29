Nifty Return Analysis: निफ्टी जब भी 2 वर्षों तक स्टेबल रहा तो उसके अगले साल आई 50% तक की अच्छी तेजी, देखिए ये आंकड़े

Nifty Return Analysis: निफ्टी में अगर पिछले दो साल में आपकी कोई खास कमाई नहीं हुई है, तो हो सकता है आने वाले समय में आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल जाए। दरअसल निफ्टी के ऐतिहासिक आंकड़ों को जब उठाकर देखते है तो पता चलता है कि जब भी निफ्टी बिना कोई रिटर्न दिए दो साल तक एक ही स्तर पर रहा है, तो उसके बाद उसने अच्छी तेजी दिखाई है।