Gold Silver Price Today: ईरान-अमेरिका हमले रोकने पर सहमत हुए तो गिर गया सोना, जानिए आपके शहर में आज 24, 22, 18 कैरेट गोल्ड के रेट

वीकेंड के दौरान यूएस और ईरान के बीच बढ़ा तनाव अब थोड़ा कम हुआ है। दोनों देश हमले रोकने पर सहमत हुए हैं। दोनों देशों के प्रतिनिधि मंगलवार को दोहा में वार्ता के लिए मिलने पर भी सहमत हुए हैं। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि होर्मुज से जहाज पहले की तरह निकलते रहेंगे। यही कारण है कि सोने की कीमतों में आज गिरावट देखी जा रही है। बीते हफ्ते सोने में करीब 4 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई थी। केडिया एडवाइजरी के एमडी अजय केडिया के अनुसार, लॉन्ग टर्म के लिए सोने का आउटलुक अभी भी पॉजिटिव है। उधर कच्चा तेल इस समय 70 डॉलर प्रति बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा है।