Gold Rate Today: सोने की कीमतों में आज आई गिरावट, चांदी वायदा भी टूटी, जानिए क्या रह गए हैं 24, 22, 18 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Silver Price Today: हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को आज सोने की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। घरेलू हाजिर बाजार में सोना लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा है। गुड रिटर्न्स के अनुसार, सुबह 10 बजे दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव 710 रुपये की गिरावट के साथ 1,53,040 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। 22 कैरेट गोल्ड का रेट इस समय 650 रुपये की गिरावट के साथ 1,40,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं, 18 कैरेट गोल्ड का रेट 530 रुपये की गिरावट के साथ 1,14,820 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखाई दिया। वहीं, चांदी का भाव बिना किसी बदलाव के साथ 2,55,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर दिखाई दिया।