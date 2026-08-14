Gold Rate Today: सोने की कीमतों में आज आई गिरावट, चांदी वायदा भी टूटी, जानिए क्या रह गए हैं 24, 22, 18 कैरेट गोल्ड के रेट

सोने की कीमत में गिरावट देखने को मिली है। (PC: AI)
Gold Silver Price Today: हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को आज सोने की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। घरेलू हाजिर बाजार में सोना लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा है। गुड रिटर्न्स के अनुसार, सुबह 10 बजे दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव 710 रुपये की गिरावट के साथ 1,53,040 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। 22 कैरेट गोल्ड का रेट इस समय 650 रुपये की गिरावट के साथ 1,40,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं, 18 कैरेट गोल्ड का रेट 530 रुपये की गिरावट के साथ 1,14,820 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखाई दिया। वहीं, चांदी का भाव बिना किसी बदलाव के साथ 2,55,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर दिखाई दिया।
सोने की घरेलू वायदा कीमतों में भी गिरावट देखी गई है। सुबह 10 बजकर 15 मिनट पर एमसीएक्स एक्सचेंज पर 5 अक्टूबर की डिलीवरी वाला सोना 0.66 फीसदी या 1014 रुपये की गिरावट के साथ 1,52,452 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, चांदी का घरेलू वायदा भाव इस समय 1.04 फीसदी या 2446 रुपये की गिरावट के साथ 2,33,001 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने दावा किया है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ ऐसे आर्थिक प्रतिबंध लगाएगा, जो पहले कभी नहीं देखे गए। बेसेंट ने एक इंटव्यू में कहा, "यह आर्थिक रूप से अलग-थलग करने का एक ऐसा तरीका होगा, जैसा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा और साथ ही होर्मुज स्ट्रेट में लगातार नाकेबंदी की जाएगी, जिससे ईरानी बंदरगाहों से कुछ भी अंदर या बाहर न जा सके।" मिडिल ईस्ट में पैदा हुए इन हालातों के चलते सोने की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है।
|शहर
|24 कैरेट सोना (रुपये प्रति 10 ग्राम)
|22 कैरेट सोना (रुपये प्रति 10 ग्राम)
|18 कैरेट सोना (रुपये प्रति 10 ग्राम)
|चेन्नई
|₹1,53,170
|₹1,40,400
|₹1,18,200
|मुंबई
|₹1,52,890
|₹1,40,150
|₹1,14,670
|दिल्ली
|₹1,53,040
|₹1,40,300
|₹1,14,820
|कोलकाता
|₹1,52,890
|₹1,40,150
|₹1,14,670
|बेंगलुरु
|₹1,52,890
|₹1,40,150
|₹1,14,670
|हैदराबाद
|₹1,52,890
|₹1,40,150
|₹1,14,670
|केरल
|₹1,52,890
|₹1,40,150
|₹1,14,670
|पुणे
|₹1,52,890
|₹1,40,150
|₹1,14,670
|वडोदरा
|₹1,52,940
|₹1,40,200
|₹1,14,720
|अहमदाबाद
|₹1,52,940
|₹1,40,200
|₹1,14,720
|जयपुर
|₹1,53,040
|₹1,40,300
|₹1,14,820
सोने की वैश्विक कीमतों में भी आज गिरावट देखने को मिली है। कॉमेक्स पर सोने का भाव 0.92 फीसदी या 40.70 डॉलर गिरकर 4,379.70 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। वहीं, गोल्ड स्पॉट इस समय 0.60 फीसदी या 25.91 डॉलर की गिरावट के साथ 4,324.48 डॉलर प्रति औंस रह गया है।
सोने के साथ ही चांदी की वैश्विक कीमतों में भी गिरावट देखने को मिली है। कॉमेक्स पर चांदी का भाव 1.37 फीसदी या 0.89 डॉलर की गिरावट के साथ 64.10 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, सिल्वर स्पॉट इस समय 0.87 फीसदी या 0.56 डॉलर की गिरावट के साथ 63.92 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।
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