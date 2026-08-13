2012 में 2.5 लाख रुपये प्रति मिनट था संसद का खर्चा, हंगामे में बर्बाद होता है टैक्सपेयर्स का काफी सारा पैसा

संसद के कामकाज पर होने वाले खर्च को लेकर अक्सर 2.5 लाख रुपये प्रति मिनट का आंकड़ा सामने आता है। यह अनुमान 2012 का है। उस समय तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री पवन कुमार बंसल ने बताया था कि लोकसभा और राज्यसभा को चलाने पर करीब 2.5 लाख रुपये प्रति मिनट खर्च आता है। दोनों सदनों के लिए यह राशि करीब 1.25-1.25 लाख रुपये प्रति मिनट बताई गई थी। PRS Legislative Research ने अपनी एक रिपोर्ट में संसद में व्यवधान के आर्थिक असर को समझाने के लिए इसी पुराने अनुमान का इस्तेमाल किया है। हालांकि, यह आज की तारीख में संसद चलाने की आधिकारिक लागत नहीं है। 2012 के बाद महंगाई और अन्य खर्च बढ़ चुके हैं। इसलिए मौजूदा समय में वास्तविक लागत इससे ज्यादा हो सकती है।