Tata Group Shares: Jefferies को ग्रुप के 4 शेयरों में है 30% तक तेजी की उम्मीद, TCS में 23% गिरावट का खतरा

ब्रोकरेज को टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में सबसे ज्यादा तेजी की गुंजाइश दिखाई दे रही है। ब्रोकरेज ने शेयर का टारगेट प्राइस 1,450 रुपये रखा है, जो मौजूदा स्तर से 30 फीसदी से ज्यादा संभावित बढ़त का संकेत देता है। ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी के नए कारोबार तेजी से बढ़ रहे हैं। टाटा संपन्न, रेडी टू ड्रिंक प्रोडक्ट्स, टाटा सोलफुल, केपिटल फूड्स और ऑर्गेनिक इंडिया जैसे कारोबार वित्त वर्ष 2026 में कंपनी के कुल रेवेन्यू में 35 फीसदी से ज्यादा योगदान दे रहे थे। वित्त वर्ष 2020 में इन कारोबारों का योगदान केवल मिड-सिंगल डिजिट में था। कंपनी का टार्गेट इस पोर्टफोलियो में 30 फीसदी से ज्यादा की वृद्धि हासिल करना है। जेफरीज को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2026 से 2029 के बीच कंपनी का एबिटडा सालाना करीब 14 फीसदी की दर से बढ़ सकता है।