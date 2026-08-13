Wife के साथ मिलकर Post Office MIS में डालें 11 लाख, 5 साल तक हर महीने मिल सकती है 6,783 रुपये इनकम

Post Office MIS Calculator: अगर आपके पास 15 लाख रुपये तक की रकम रखी हुई है और आप इसे किसी सुरक्षित जगह इन्वेस्ट करके रेगुलर इनकम पाना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस एमआईएस एक अच्छा विकल्प है। पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम एक सरकार समर्थित योजना है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस योजना से आप हर महीने इनकम पा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस स्कीम होने के कारण इसमें कोई जोखिम भी नहीं है। आइए जानते हैं कि इस स्कीम से कैसे नियमित आय ली जा सकती है।