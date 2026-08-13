Gold Silver Price Today: डॉलर में मजबूती से टूट गया सोने का वायदा भाव, चांदी में भी गिरावट, जानिए क्या रह गईं कीमतें

मजबूत यूएस डॉलर और 10 ईयर बॉन्ड यील्ड के बढ़ने के चलते सोने में गिरावट देखी जा रही है। हालांकि, अमेरिका में जुलाई के महंगाई के आंकड़े आने के बाद यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा सितंबर में रेट हाइक करने की उम्मीदें थोड़ी कम हुई हैं। इसके बावजूद मजबूत डॉलर के चलते सोने में गिरावट आई। डॉलर इंडेक्स 100.02 पर पहुंच गया है। इससे दूसरी करेंसीज वाले खरीदारों के लिए सोना खरीदना महंगा हो गया है। इससे मांग में कमी आई और भाव गिर गए। डॉलर इंडेक्स में इस हफ्ते 0.50 फीसदी का इजाफा हुआ है। वहीं, यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड बढ़कर 4.69 फीसदी पर पहुंच गई है। इससे सोने की सेफ हैवन अपील कमजोर हुई है।