Stock Market News: IT शेयरों में बिकवाली से टूट गया बाजार, जानिए आज की गिरावट के 5 बड़े कारण

तेल की कीमतों में तेजी ने बाजार की चिंता और बढ़ा दी है। बुधवार को ब्रेंट क्रूड करीब 1% चढ़कर 90 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते को लेकर अनिश्चितता और दो जहाजों पर हमले के बाद तेल की सप्लाई प्रभावित होने की आशंका बढ़ी है। यही वजह है कि कच्चे तेल के दाम फिर ऊपर जाने लगे हैं। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट वीके विजयकुमार के मुताबिक, ब्रेंट क्रूड का 89 डॉलर से ऊपर जाना बाजार में तेजी की राह में बड़ी रुकावट है। भारत के लिए महंगा तेल कई मोर्चों पर परेशानी बढ़ा सकता है। इससे महंगाई बढ़ सकती है, रुपये पर दबाव आ सकता है और चालू खाते का घाटा बढ़ सकता है। इसके अलावा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद भी कमजोर पड़ सकती है और कंपनियों की लागत बढ़ने से मुनाफे पर असर पड़ सकता है।