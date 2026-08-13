Lenskart Share Price 13th August: 273% बढ़ा कंपनी का मुनाफा तो उछल गया शेयर, बनाया नया ऑल टाइम हाई लेवल, जानिए टार्गेट प्राइस

Lenskart के शेयरों ने गुरुवार को कारोबारी सत्र के दौरान जोरदार छलांग लगाई। शेयर करीब 7 फीसदी चढ़कर 627 रुपये के नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। कंपनी के जून तिमाही के नतीजों ने निवेशकों को उत्साहित किया है। खास बात यह है कि कंपनी का मुनाफा एक साल में करीब चार गुना हो गया है। लेंसकार्ट सोल्यूशंस ने बताया कि वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 228 करोड़ रुपये रहा। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी को 61 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। यानी सालाना आधार पर मुनाफे में 273 फीसदी की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। कंपनी की कमाई में यह उछाल खास तौर पर प्रिस्क्रिप्शन चश्मों की मजबूत मांग से आया है।