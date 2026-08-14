Crude Oil: साल 2026 में तेल की कमी 5 साल में सबसे ज्यादा रहने की आशंका, जानिए आज देश में क्या हैं पेट्रोल-डीजल के दाम

Petrol Diesel Price Today 14 August 2026: ग्लोबल ऑयल मार्केट में अभी भी अनिश्चितता का माहौल बरकरार है। ईरान और ओमान के बीच हफ्ते की शुरुआत से ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) को फिर से खोलने की सहमति बनने उम्मीद बनी थी, लेकिन वे अभी तक किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाए हैं। इधर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) ने इस तिमाही में आपूर्ति में बड़ी कमी का अनुमान लगाया है और 2026 में इस कमी के पिछले पांच वर्षों में सबसे अधिक होने की आशंका जताई है। वहीं, आज ब्रेंट क्रूड 87 डॉलर प्रति बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले कारोबारी सत्र में इसमें 2.2 फीसदी की गिरावट आई थी। वहीं, भारत में पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।