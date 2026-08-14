Strait of Hormuz Blockade: ईरान पर अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक वार! अगले हफ्ते होगा बड़ा ऐलान, Hormuz पर भी कड़ा शिकंजा

US Economic Measures Against Iran: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब सिर्फ सैन्य टकराव तक सीमित नहीं दिख रहा है। वॉशिंगटन ने आर्थिक दबाव को ऐसे स्तर तक ले जाने के संकेत दिए हैं, जिसकी मिसाल पहले नहीं देखी गई। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि अगले सप्ताह ईरान के खिलाफ बेहद कठोर कदमों की घोषणा हो सकती है। इसके साथ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की नाकेबंदी जारी रखने की बात ने वैश्विक ऊर्जा बाजार और समुद्री व्यापार को लेकर चिंता और बढ़ा दी है।