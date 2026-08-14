India Pakistan Tension: भारत को शहबाज की खुली धमकी! बोले- मई 2025 से भी ज्यादा ताकत से देंगे जवाब…‘एक-एक बूंद हमारी रेड लाइन’

Pakistan Independence Day,Shehbaz Sharif India Statement: पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत के साथ रिश्तों को लेकर एक बार फिर सख्त और टकराव वाला रुख अपनाया है। इस्लामाबाद में आयोजित कार्यक्रम में शरीफ ने सिंधु जल संधि को लेकर भारत को सीधे चेतावनी दी और कहा कि पाकिस्तान के पानी की हर बूंद उसके लिए ‘रेड लाइन’ है। इतना ही नहीं, उन्होंने मई 2025 के सैन्य संघर्ष का हवाला देते हुए भविष्य में किसी चुनौती पर उससे भी ज्यादा ताकत से जवाब देने का दावा किया।