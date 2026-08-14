पश्चिम एशिया में जारी तनाव का असरः पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में उछाल, आज से नई दरें लागू

28 फरवरी को अमेरिका-ईरान संघर्ष शुरू होने के बाद दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी पेट्रोल-डीजल की कीमतों में उछाल आया था। पाकिस्तान में इस जंग के चलते अप्रैल में पेट्रोल-डीजल की कीमतें उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थीं। हालांकि, मौजूदा वक्त में पाकिस्तान में हाई-स्पीड डीजल की कीमत 3 अप्रैल को 520.35 रुपए प्रति लीटर के अपने उच्चतम स्तर से काफी कम हो चुकी है। इसी तरह पेट्रोल की कीमत भी 3 अप्रैल को 458.41 रुपए प्रति लीटर के उच्चतम स्तर से गिर गई है।