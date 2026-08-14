क्या USS Abraham Lincoln पर 7 नौसैनिकों की हुई मौत? अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताई सच्चाई

US Iran Tensions: पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बरकरार है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जे को लेकर दोनों देशों की तरफ से दावे किए जा रहे हैं। इसी बीच, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने यूएसएस अब्राहम लिंकन पर नौसैनिकों की मौत से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट को मनगढ़ंत और झूठा बताया है। इसके अलावा समुद्र में गिरे नाविक को लेकर भी जानकारी साझा की है। ध्यान रहे कि यह विमानवाहक पोत हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास सुरक्षा और नाकेबंदी अभियान में तैनात है।