पीट हेग्सेथ का दावा – ‘ईरान पर अनिश्चित काल तक नेवी नाकेबंदी बनाए रख सकता है अमेरिका’

होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान और अमेरिका आमने-सामने हैं और दोनों देशों में जमकर जुबानी जंग चल रही है। ट्रंप का कहना है कि होर्मुज स्ट्रेट खुला हुआ है और उन सभी देशों के जहाजों को इस रणनीतिक जलमार्ग से गुज़रने दिया जाएगा जिन्हें अमेरिका चाहता है। वहीँ ट्रंप के दावे को खारिज करते हुए ईरानी सेना के खातम अल-अंबिया केंद्रीय मुख्यालय से सैन्य अधिकारी और प्रवक्ता इब्राहिम ज़ोलफ़ाघारी (Ebrahim Zolfaghari) ने बयान जारी करते हुए कहा, "होर्मुज़ स्ट्रेट से जहाज़ों के सामान्य आवागमन के बारे में अमेरिका के बेबुनियाद दावे झूठ और गलत बयानबाजी के अलावा और कुछ नहीं हैं। मैं यह घोषणा करता हूं कि होर्मुज स्ट्रेट पर पहले की तरह ही ईरान का पूरी तरह से कंट्रोल है। ईरान की शक्तिशाली सशस्त्र सेनाओं की मंजूरी और देखरेख के बिना कोई भी कमर्शियल जहाज या तेल का टैंकर इस जलमार्ग से सुरक्षित रूप से नहीं गुज़र सकता और आगे भी ऐसा ही रहेगा।"