बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर हमले का वीडियो जारी, BLA ने 14 सैनिकों को मारने का किया दावा

'द बलूचिस्तान पोस्ट' ने आगे कहा, "31 जुलाई के हमलों के बाद BLA ने कहा कि उसके लड़ाकों ने 14 पाकिस्तानी सैन्य कर्मियों को मार गिराया, दो चौकियों पर कब्जा किया और हथियार, गोला-बारूद, संचार उपकरण और अन्य सैन्य सामान जब्त किया। समूह ने कहा कि वली थंगी में नौ और स्पिन कारेज में पांच सैनिक मारे गए। उसने यह भी कहा कि ऑपरेशन के दौरान उसके दो लड़ाके मीर आलम कियाजई उर्फ सलमान और नूर अहमद सुमलानी उर्फ नोटक मारे गए।"