यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद सेवस्तोपोल में धमाका, बम निरोधक दस्ते के 4 विशेषज्ञ समेत 5 की मौत

2022 में रूस द्वारा शुरू किए गए पूर्ण-स्तरीय युद्ध के पांचवें साल में दोनों पक्षों ने हवाई हमले तेज कर दिए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसकी एयर डिफेंस यूनिट्स ने रात भर में रूस और रूस के नियंत्रण वाले कई इलाकों में 362 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया या रोक दिया। इन इलाकों में क्रीमिया भी शामिल है, जिस पर मॉस्को ने 2014 में यूक्रेन से कब्जा कर लिया था और उसे अपने में मिला लिया था। वहीं, जपोरिज्जिया के क्षेत्रीय गवर्नर इवान फेडोरोव के अनुसार, रूसी सेना ने दो दिन पहले शहर पर मिसाइलों और हवाई बमों से भीषण बमबारी की। इस हमले में 6 लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हुए हैं।