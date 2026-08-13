Putin Kuril Islands Visit: कुरिल द्वीप पर फिर आमने-सामने रूस-जापान, पुतिन के दौरे से बढ़ा तनाव

जापान और रूस के बीच कुरिल द्वीपों को लेकर विवाद की जड़ें द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम दिनों तक जाती हैं। अगस्त 1945 में अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए जाने के कुछ दिनों बाद सोवियत संघ ने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा की और इस द्वीप समूह पर कब्जा कर लिया। इसके बाद करीब 17,000 जापानी निवासियों को वहां से निकाल दिया गया। समय के साथ उनकी जगह रूसी लोग बसते गए। आज वहां रहने वाले करीब 20,000 लोगों में इन रूसी बसने वालों के वंशज भी शामिल हैं।