बलूचिस्तान में कथित फर्जी एनकाउंटर में 5 की मौत, UN से हस्तक्षेप की मांग, जानें पूरा मामला

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार BYC के मुताबिक, शोएब को पाकिस्तानी बलों ने तीन साल से अधिक समय पहले कथित तौर पर जबरन गायब कर दिया था। संगठन का आरोप है कि 10 अगस्त को चीड़ागी में एक कथित फर्जी मुठभेड़ के दौरान उसकी हत्या कर दी गई। BYC ने कहा कि शोएब की मौत बलूचिस्तान में जारी गंभीर मानवाधिकार संकट को दिखाती है। संगठन के मुताबिक, जबरन गायब किए जाने, मनमाने तरीके से हिरासत में लेने, कथित यातना और एक्स्ट्रा ज्यूडिशियल हत्याओं के कारण बलूचिस्तान में कई परिवार लगातार अनिश्चितता में जी रहे हैं। संगठन ने कहा कि युवाओं की मौत का असर सिर्फ उनके परिवारों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इससे पूरे समाज के युवा, उनकी शिक्षा, कौशल, आकांक्षाएं और भविष्य प्रभावित होते हैं।