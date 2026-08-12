ट्रंप की जान को था बड़ा खतरा! ईरान को होटल के फ्लोर तक की खबर, फिर चला सीक्रेट प्लान

न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस ऑपरेशन से खतरा ट्रंप से हटकर उन लोगों पर आ गया, जो राष्ट्रपति के विमान में सवार थे। इनमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रुबियो, ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट और व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सहयोगी स्टीफन मिलर और स्टीवन चेउंग शामिल थे। यात्रियों को निर्देश दिया गया था कि अंकारा से ब्रिटेन की 8 जुलाई की उड़ान के दौरान वे विमान की खिड़कियों के शेड बंद रखें। बाद में ट्रंप चुपके से एयर फोर्स वन में वापस आ गए और कैमरों के सामने उतरे, जिससे ऐसा लगा कि उन्होंने पूरी यात्रा उसी विमान में की थी।