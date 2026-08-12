क्या जेल में हो चुकी है पूर्व पीएम इमरान खान की मौत? पाकिस्तानी पत्रकार के दावे से सनसनी

उधर, पीटीआई का कहना है कि इमरान खान के परिवार, वकीलों, पार्टी नेताओं और निजी डॉक्टरों को उनसे मुलाकात में लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनकी बहनों ने भी उनकी स्थिति को लेकर चिंता जताई है। पार्टी ने इमरान खान की स्वतंत्र मेडिकल जांच कराने की मांग की है। इमरान खान की स्थिति को लेकर बढ़ी चिंता के बीच पीटीआई ने सरकार और सैन्य प्रतिष्ठान पर दबाव बढ़ा दिया है। पीटीआई नेता सोहेल अफरीदी ने दावा किया है कि पार्टी के 20 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं।