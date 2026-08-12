एरबिल में ईरान का बड़ा हमला, कुर्द ठिकानों पर बरसे मिसाइल और ड्रोन, रिहायशी इलाकों में मची अफरा-तफरी

पेशमर्गा स्वायत्त कुर्दिस्तान क्षेत्र की सैन्य शक्ति के तौर पर काम करते हैं, जबकि कोमाला पार्टी और KDPI ईरानी कुर्द विपक्षी समूह हैं, जिनका मुख्यालय उत्तरी इराक के सीमावर्ती इलाके में है। ईरानी समाचार एजेंसी ISNA के अनुसार, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने कहा कि ईरान ने अमेरिका के साथ हालिया युद्ध के दौरान दुनिया के सामने खुद को एक ‘मजबूत और अजेय शक्ति’ के तौर पर साबित किया और आखिरकार दुश्मन को बातचीत के लिए मजबूर किया।