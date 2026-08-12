रूसी समाचार एजेंसी 'तास' की र‍िपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मॉस्को अब रूसी वाणिज्यिक जहाजों को जब्ती की घटनाओं पर सख्‍त कदम उठाएगा। उन्‍होंने कहा है कि यदि पश्चिमी देश रूसी वाणिज्यिक जहाजों को जब्त करते हैं तो इसका जवाब द‍िया जाएगा। पुतिन ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इन योजनाओं को अमल में लाया गया, तो हमें भी उसी तरह जवाब देना होगा।