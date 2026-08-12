12 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

‘जहां जरूरी समझेंगे, वहां करेंगे कार्रवाई’, रूसी जहाजों को जब्त करने वालों देशों को पुत‍िन की चेतावनी

रूसी वाणिज्यिक जहाजों को जब्त करने की किसी भी कोशिश पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों को जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि रूस जरूरत पड़ने पर किसी भी क्षेत्र में कार्रवाई कर सकता है, जिसमें प्रशांत बेड़े का क्षेत्र भी शामिल है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

kamlesh sharma

Aug 12, 2026

Vladimir Putin

Vladimir Putin: (Photo: IANS/X/@mfa_russia)

नई द‍िल्‍ली। रूसी वाणिज्यिक जहाजों को जब्त करने को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों को चेतावनी जारी की। उन्‍होंने कहा क‍ि रूसी जहाजों को जब्त करने की किसी भी कोशिश के खिलाफ रूस जवाबी कदम उठाएगा। पुतिन ने साथ ही स्‍पष्‍ट क‍िया क‍ि रूस की यह कार्रवाई क‍िसी एक न‍िश्‍च‍ित क्षेत्र तक सीम‍ित नहीं होगी। हम जहां भी आवश्‍यक समझेंगे, वहां कार्रवाई करेंगे।

रूसी समाचार एजेंसी 'तास' की र‍िपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मॉस्को अब रूसी वाणिज्यिक जहाजों को जब्ती की घटनाओं पर सख्‍त कदम उठाएगा। उन्‍होंने कहा है कि यदि पश्चिमी देश रूसी वाणिज्यिक जहाजों को जब्त करते हैं तो इसका जवाब द‍िया जाएगा। पुतिन ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इन योजनाओं को अमल में लाया गया, तो हमें भी उसी तरह जवाब देना होगा।

'जहां जरूरी होगा, वहां करेंगे कार्रवाई'

'तास' की र‍िपोर्ट के अनुसार, पुतिन ने कहा कि यह सिर्फ उन क्षेत्रों तक सीमित नहीं होगा, जहां रूसी जहाजों को जब्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा क‍ि जहां भी हम इसे आवश्यक और उचित समझेंगे, वहां कार्रवाई करेंगे। कहीं भी, यहां तक कि प्रशांत बेड़े (पैसिफिक फ्लीट) के जिम्मेदारी वाले क्षेत्र में भी।

नौसेना को सतर्क रहने के निर्देश

रूसी नौसैनिकों को संबोधित करते हुए पुतिन ने उनसे इस मुद्दे पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने बताया क‍ि इस संबंध में रक्षा मंत्रालय को पहले ही आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं और पैसिफिक फ्लीट के कमांड को भी जानकारी दे दी गई है। इसलिए मैं इस मामले में उनके सुझावों का इंतजार करूंगा।

पड़ोसी देशों के साथ समाधान तलाशने के लिए तैयार

न्‍यूज एजेंसी के अनुसार, पुतिन ने कहा कि रूस अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है, लेकिन साथ ही वह अपने पड़ोसी और मित्र देशों के साथ आपसी सहमति वाले समाधान तलाशने के लिए भी तैयार है। उन्होंने कहा क‍ि हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते यह आपसी हितों और पारस्परिक सम्मान के आधार पर हो।

US Iran War: अमेरिकी जनरल ने चेताया-सिर्फ एयरस्ट्राइक से नहीं जीते जा सकते युद्ध, ट्रंप प्रशासन ढूंढ रहा ‘एग्जिट प्लान’

ये भी पढ़ें
Iran vs US War

खबर शेयर करें:

Updated on:

12 Aug 2026 04:59 pm

Published on:

12 Aug 2026 04:59 pm

Hindi News / World / ‘जहां जरूरी समझेंगे, वहां करेंगे कार्रवाई’, रूसी जहाजों को जब्त करने वालों देशों को पुत‍िन की चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

क्लिंटन की पाकिस्तान यात्रा का ‘सीक्रेट प्लान’! असली राष्ट्रपति कहां थे, सामने आया 26 साल पुराना राज

US President Security
विदेश

क्या जेल में हो चुकी है पूर्व पीएम इमरान खान की मौत? पाकिस्तानी पत्रकार के दावे से सनसनी

Imran Khan
विदेश

एरबिल में ईरान का बड़ा हमला, कुर्द ठिकानों पर बरसे मिसाइल और ड्रोन, रिहायशी इलाकों में मची अफरा-तफरी

Iranian Kurdish Opposition
विदेश

रूस ने पूर्व CJI डीवाई चंद्रचूड़ को बनाया मध्यस्थ, यूक्रेन के सरकारी बैंक से जुड़ा है विवाद

DY Chandrachud update news
विदेश

अमेरिका में भी मनेगा आजादी का जश्न, न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क ने 15 अगस्त को घोषित किया ‘भारतीय स्वतंत्रता दिवस’

New Jersey India Independence Day, Indian Diaspora in USA
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.